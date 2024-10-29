العالم اليوم - فيليب موريس تعتزم إغلاق موقعي إنتاج في ألمانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - تعتزم شركة التبغ الأميركية العملاقة فيليب موريس إغلاق مصنعيها في برلين ودريسدن في ألمانيا على خلفية تراجع التدخين في أوروبا، وفق ما أعلنت الثلاثاء في بيان.

وقال متحدث باسم الشركة إن 372 موظفا سيتأثرون بهذا الإغلاق، بينهم 98 في برلين و274 في دريسدن.

وأكدت الشركة أنها "تريد إجراء مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين وأعضاء مجالس الشركات للتوصل إلى حلول عادلة ومقبولة اجتماعيا".

من المقرر إغلاق موقع الإنتاج في برلين حيث تتم معالجة التبغ في النصف الأول من عام 2025، وبعد ذلك بقليل موقع الإنتاج في دريسدن الذي ينتج التبغ الملفوف، بحسب البيان.

وأوضحت شركة التبغ الأميركية أنه "في السنوات الأخيرة، انخفض الطلب على السجائر بشكل كبير في أوروبا، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في السنوات المقبلة".

وأضاف المتحدث باسمها أنه "إذا تم إغلاق الموقعين العام المقبل، كما تخطط شركة فيليب موريس، فلن يكون هناك المزيد من الإنتاج في ألمانيا".

في المقابل، أوضح أن المقر الرئيسي للفرع الألماني لشركة فيليب موريس سيواصل العمل في غرافلينغ قرب ميونيخ.