العالم اليوم - الصحة اللبنانية تكشف آخر حصيلة لضحايا العمليات الإسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر الصحة اللبنانية تكشف آخر حصيلة لضحايا العمليات الإسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:31 مساءً - كشفت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه "قتل 77 شخصا وأصيب 180 آخرون خلال الــ24 ساعة الماضية".

ويوم الأحد، كشف مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة تعداد الذين سقطوا في الغارات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان.

ووفق مركز عمليات طوارئ الصحة العامة سقط 7 قتلى و24 جريحا في الغارة الإسرائيلية على عين بعال، بالإضافة إلى 5 قتلى وجريح في غارة على البرج الشمالي.

وأكد المركز سقوط 9 قتلى و38 جريحا في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية على حارة صيدا.

وكثفت إسرائيل الغارات على جنوب لبنان ومناطق أخرى الشهر الماضي، بعد قرابة عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود.

وتوغلت القوات الإسرائيلية برا في المناطق الجبلية على الحدود مع لبنان واشتبكت مع مقاتلي حزب الله في بعض البلدات.

وتقول إسرائيل إنها تهدف إلى "القضاء على تهديد حزب الله وتأمين عودة مواطنيها إلى مساكنهم في الشمال".