نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الحكومة الفرنسية يستأنف عمله بعد خضوعه لعملية جراحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية “ماتينيون”، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، البالغ من العمر (73 عامًا)، في حالة صحية جيدة بعد خضوعه لعملية جراحية نهاية الأسبوع الماضي لعلاج إصابة في الرقبة.

ووفقًا لمكتب رئيس الحكومة، سيعود بارنييه لممارسة مهامه العامة في 31 أكتوبر، حيث سيشارك في جلسة مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور أوليفييه هيرسان، طبيب رئيس الوزراء، أن النتائج التفصيلية للعملية سيتم الإعلان عنها “خلال الأسابيع المقبلة”، مشيرًا إلى أن “كل شيء سار بشكل جيد"، وأن رئيس الوزراء “بصحة جيدة” ولن يكون بحاجة إلى ارتداء طوق طبي.