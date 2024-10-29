نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد نعيم قاسم بعد اختياره خلفًا لـ "نصر الله" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء، أن اختيار نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله اللبناني سيكون مؤقت، مضيفا أنه اختيار مؤقت وليس لفترة طويلة.

ونشر غالانت أيضًا: "بدأ العد التنازلي"، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى تصفيته مع استمرار الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله في مواقعه في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية.

واعتبرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن منشور غالانت تهديد لزعيم حزب الله الجديد الذي أعلن اليوم انتخابه ليخلف حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في هجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت في سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله تعيين نعيم قاسم أمينًا عامًا جديدًا لحزب الله، بعد شغور المنصب منذ أكثر من شهر، بعد اغتيال نصرالله، ثم خليفته هاشم صفي الدين.