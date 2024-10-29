نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تحذيرات إسرائيلية حادة لقاسم بعد اختياره أمينا عاما لحزب الله.. فهل تنزلق المنطقة نحو المواجهة الشاملة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد توليه الحزب خلفًا لحسن نصر الله، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يوم الثلاثاء، بأن انتخاب نعيم قاسم كأمين عام جديد لجماعة حزب الله اللبنانية لن يدوم طويلًا، ملمحًا إلى نية إسرائيلية لإنهاء ولايته.

ونشر جالانت عبر حسابه على "إكس" صورة لنعيم قاسم مع تعليق: "تعيين مؤقت.. ليس لفترة طويلة".

تحذيرات إسرائيلية حادة لنعيم قاسم بعد اختياره أمينا عاما لحزب الله

إسرائيل تتعود بتصفية نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله

جاء ذلك بعد إعلان حزب الله عن اختيار قاسم ليحل محل حسن نصر الله، الذي قُتل في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت في سبتمبر الماضي، وفقًا لآلية الحزب في اختيار الأمين العام.

وأفاد بيان الجماعة أن شورى حزب الله، توافقت على تعيين قاسم خلفًا لنصر الله.

من هو نعيم قاسم؟

يُعرف نعيم قاسم كأحد أبرز وجوه "حزب الله" الإعلامية، وقد تواصل مع وسائل إعلام دولية خلال تصاعد التوترات مع إسرائيل.

وجاء هذا التعيين بعد أن استهدفت إسرائيل حسن نصر الله بعملية اغتيال، ثم تابعت الأسبوع الماضي بعملية مشابهة طالت هاشم صفي الدين، الذي كان مرشحًا لخلافة نصر الله.

وكان قاسم قد صرّح في أواخر سبتمبر الماضي عقب مقتل نصر الله بأن الحزب سيُسرع في اختيار قائد جديد وأنه مستمر في نضاله ضد إسرائيل دعمًا للفلسطينيين.

وأشار حينها، في كلمة مطولة، إلى أن "حزب الله" مستعد لجميع السيناريوهات وأن المواجهة مع إسرائيل قد تكون طويلة، معبرًا عن التزام الحزب بمواصلة المعركة بشتى الطرق.

وكان قاسم قد بدأ نشاطه السياسي ضمن صفوف حركة أمل اللبنانية، التي تأسست في عام 1974، إلا أنه غادرها عام 1979 بعد الثورة الإيرانية التي ألهمت الكثير من الشباب الشيعة اللبنانيين وأثرت في فكرهم السياسي، وانخرط بعدها في الاجتماعات التي أدت إلى تأسيس حزب الله.

وعلى مدار السنوات، برز قاسم كأحد المتحدثين الرئيسيين باسم حزب الله، وشارك في العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الدولية.

وخلال تصاعد حدة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الحرب في غزة، صرح في يونيو الماضي بأن الحزب لن يسعى لتوسيع نطاق القتال، لكنه سيدخل المعركة إذا فُرضت عليه.

ومن بين المهام التي تولاها قاسم، كان دوره كمنسق عام لحملات حزب الله الانتخابية منذ انطلاقها عام 1992، حيث كان يقود حملاتها البرلمانية.

وُلد قاسم عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت، ويعود أصله إلى بلدة كفرفيلا بجنوب لبنان، وله عائلة مكونة من ستة أبناء.