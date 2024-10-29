عاجل- إسرائيل تتوعد نعيم قاسم زعيم حزب الله الجديد وتحذر من اشتباك بري قادم في لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، على انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًا لجماعة "حزب الله" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، قائلًا إن "التعيين مؤقت ولن يدوم طويلًا".

ونشر جالانت صورة لقاسم عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وأرفقها بعبارة "تعيين مؤقت.. ليس لفترة طويلة".

إسرائيل تتوعد نعيم قاسم زعيم حزب الله الجديد وتحذر من اشتباك بري قادم في لبنان

اسرائيل تهدد حزب الله باغتيال نعيم قاسم

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية انتخاب نعيم قاسم أمينًا عامًا جديدًا خلفًا لحسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل في هجوم جوي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الجماعة في بيانٍ رسمي أن عملية الانتخاب تمت وفق الآلية المعتمدة، وأن شورى الحزب توافقت على تعيين قاسم لهذا المنصب.

من هو نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله اللبناني؟

يعتبر نعيم قاسم من أبرز المتحدثين باسم "حزب الله"، وكان له حضورٌ كبير في الإعلام الأجنبي، خاصةً في ظل تصاعد المواجهات الحدودية مع إسرائيل خلال العام الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية اغتيال طالت حسن نصر الله في ضربة جوية على معقل الجماعة بالضاحية الجنوبية لبيروت أواخر سبتمبر، تلاها إعلان إسرائيلي آخر عن اغتيال القيادي البارز هاشم صفي الدين، الذي كان يُعدّ المرشح الأبرز لخلافة نصر الله.

وبعد اغتيال نصر الله، ظهر قاسم كأول عضو في القيادة العليا لـ "حزب الله" ليدلي بتصريحات علنية، حيث صرح في 30 سبتمبر بأن الجماعة ستعمل على اختيار خليفة لنصر الله في أقرب وقت، مؤكدًا استمرار حربها ضد إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين.

وفي كلمة استغرقت 19 دقيقة، قال قاسم: "ما نقوم به هو الحد الأدنى في إطار متابعة المعركة... وندرك أن هذه المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا، وسنواجه أي احتمال".