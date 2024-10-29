نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- توعد وتصعيد.. إسرائيل تحذر نعيم قاسم وخيارات حزب الله بين المقاومة والاستعداد للغزو البري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، الأمين العام الجديد لحزب الله، نعيم قاسم، مؤكدًا أن وجوده في هذا المنصب مؤقت، وأن العد التنازلي قد بدأ.

نعيم قاسم الأمين العام الجيد لحزب الله اللبناني

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الأمين العام الجديد لحزب الله

ونشر غالانت عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة قال فيها: "لقد بدأ العد التنازلي"، وأرفقها بصورة نعيم قاسم.

كما نشر تغريدة أخرى باللغة الإنجليزية كتب فيها: "تعيين مؤقت، لن يدوم طويلًا"، في تلميح إلى نية إسرائيل القضاء على قاسم.

حزب الله يعلن تعيين نعيم قاسم أمينًا عامًا

جاء هذا التحذير بعد أن أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، يوم الثلاثاء، عن تعيين نعيم قاسم أمينًا عامًا جديدًا، خلفًا لحسن نصر الله، الذي قُتل في هجوم إسرائيلي في سبتمبر الماضي.

من هو نعيم قاسم؟

ويعتبر نعيم قاسم شخصية محورية وبارزة داخل حزب الله؛ حيث شغل منصب نائب الأمين العام منذ عام 1991، وبدأ مسيرته في هذا الدور تحت قيادة الأمين العام الأسبق، عباس الموسوي، الذي اغتالته إسرائيل أيضًا في عام 1992.

وقد استمر قاسم في منصبه كنائب للأمين العام عندما تولى نصر الله قيادة الجماعة.

وبدأ قاسم نشاطه السياسي ضمن صفوف حركة أمل اللبنانية، التي تأسست في عام 1974، إلا أنه غادرها عام 1979 بعد الثورة الإيرانية التي ألهمت الكثير من الشباب الشيعة اللبنانيين وأثرت في فكرهم السياسي، وانخرط بعدها في الاجتماعات التي أدت إلى تأسيس حزب الله.

وعلى مدار السنوات، برز قاسم كأحد المتحدثين الرئيسيين باسم حزب الله، وشارك في العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام الدولية.

وخلال تصاعد حدة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الحرب في غزة، صرح في يونيو الماضي بأن الحزب لن يسعى لتوسيع نطاق القتال، لكنه سيدخل المعركة إذا فُرضت عليه.

ومن بين المهام التي تولاها قاسم، كان دوره كمنسق عام لحملات حزب الله الانتخابية منذ انطلاقها عام 1992، حيث كان يقود حملاتها البرلمانية.

وُلد قاسم عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت، ويعود أصله إلى بلدة كفرفيلا بجنوب لبنان، وله عائلة مكونة من ستة أبناء.