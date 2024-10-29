نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 8 جنود نمساويين من قوات اليونيفيل جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع النمساوية، اليوم، عن إصابة 8 من جنودها الموجودين ضمن قوات اليونيفيل جراء هجوم صاروخي على بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

وأضافت الوزارة، بأنه "لا إصابات خطيرة، ومصدر الهجوم ليس واضحا في الوقت الراهن"، مشيرة إلى أنه من غير المقبول تعريض قوات الأمم المتحدة للخطر.

وتعرض جنود اليونيفيل لإطلاق نار عدة مرات في الأيام الأخيرة، حيث لم تغادر قوات اليونيفل مواقعها في جنوب لبنان بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان في أول أكتوبر الحالي.

وعزّز القرار 1701 الذي وضع حدا لحرب مدمرة دارت في العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وجود "اليونيفيل"، وكلّفها بمراقبة وقف النار بين الجانبين.

وتأسست قوات اليونيفيل من قبل الأمم المتحدة بعد غزو إسرائيل للبنان في عام 1978، وكانت مهمتها الأصلية هي مراقبة وقف إطلاق النار وتأمين "الخط الأزرق" المتوتر، الذي أنشأته الأمم المتحدة لتحديد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان.