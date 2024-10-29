العالم اليوم - محمد بن راشد يعتمد ميزانية حكومة دبي للسنوات 2025-2027

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:33 مساءً - اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ميزانية حكومة دبي للسنوات 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم (نحو 82.2 مليار دولار).

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على منصة "إكس": "اعتمدنا بحمدالله اليوم ميزانية حكومة دبي 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم ومصروفات 272 مليار درهم وهي الأضخم في تاريخ الإمارة".

وأضاف: "تم تخصيص 46 بالمئة من ميزانية العام القادم لمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وطاقة وشبكات تصريف المياه بالإضافة لإنشاء المطار الجديد".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أنه قد تم تخصيص 30 بالمئة من الميزانية للصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والإسكان وغيرها من خدمات المجتمع.

"ميزانية العام القادم ستحقق فائضاً تشغيلياً يصل لـ21 بالمئة لأول مرة من إجمالي الإيرادات .. والهدف خلق استدامة مالية لحكومة دبي .. كما أطلقنا هذا العام محفظة بقيمة 40 مليار درهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بحسب تدوينة الشيخ محمد بن راشد.

وقال: "دبي تمضي للمستقبل بكل ثقة .. واستدامتها المالية راسخة وثابتة ومتطورة .. والقادم أكبر وأفضل بإذن الله تعالى".