نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- السعودية تعرض الوساطة في الأزمة الأوكرانية-الروسية: تصريحات هامة للسفير السعودي في موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، بتصريحات أدلى بها السفير السعودي في موسكو، مؤكدًا استعداد المملكة العربية السعودية للعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.

جاءت هذه التصريحات وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

السعودية تدعم جهود تهدئة الأزمة الأوكرانية

وأوضح السفير السعودي أن المملكة العربية السعودية تدعم كافة المبادرات الرامية إلى تهدئة التوترات في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف أن السعودية مستعدة لبذل جهود وساطة بين الأطراف المعنية لتسهيل الاتصالات والتفاوض، في مسعى لإنهاء النزاع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

غياب محادثات السلام منذ بداية الحرب

ورغم المبادرات الخارجية المتعددة، مثل تلك التي طرحتها الصين وعدد من القادة الأفارقة، لم تشهد الأزمة الروسية-الأوكرانية أي محادثات سلام منذ الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب في عام 2022.

شروط روسيا للمفاوضات ورد أوكرانيا

أعلنت روسيا مرارًا استعدادها للدخول في مفاوضات، لكن بشروط محددة، منها أن تتخلى أوكرانيا عن طموحاتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتسلم المناطق الأربع التي تطالب بها موسكو.

من جانبها، ترفض كييف هذه الشروط وتعتبرها بمثابة استسلام.

خطة زيلينسكي للنصر

في وقت سابق، طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما أسماه "خطة النصر"، والتي تضمنت دعوة الناتو لتوجيه دعوة فورية وغير مشروطة لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف، في خطوة رفضتها موسكو بشكل قاطع.