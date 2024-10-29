العالم اليوم - انتخاب قاسم.. هل يعد مؤشرا على استعداد حزب الله لحرب طويلة؟

انتم الان تتابعون خبر انتخاب قاسم.. هل يعد مؤشرا على استعداد حزب الله لحرب طويلة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:35 صباحاً - أعلن حزب الله، الثلاثاء، انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للجماعة اللبنانية خلفا لحسن نصر الله، الأمر الذي اعتبره البعض مؤشرا على استعداد الحزب لحرب طويلة مع إسرائيل.

وأشار حزب الله، في بيان، إلى أن انتخاب نعيم قاسم جاء وفقا للآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام داخل الحزب، حيث كان قاسم يعمل نائبا للأمين العام.

وتعهد الحزب بـ"العمل على تحقيق مبادئ الحزب واستكمال مسيرته والاستمرار في طريق المقاومة"، حسب تعبيره.

"تحضير الأرضية لمعركة طويلة"

من بيروت، قال الكاتب والباحث السياسي داوود رمال في حديثه لقناة "دوت الخليج":

التعليق الأول هو أن نعيم قاسم ثبت بما لا يقبل مجالا للشك أنه هو وأعضاء مجلس شورى الحزب غير موجودين في لبنان.

ما أشيع سابقا عن انتقاله إلى طهران، باعتقادي أصبح مؤكدا.

بمجرد انتخابه أمينا عاما فإنه أصبح هدفا للجانب الإسرائيلي.

انتخاب قاسم يؤشر على مسألة أساسية وهي ضبط عملية الفوضى التي أصابت حزب الله خلال الفترة الماضية.

هذه التطورات تعني أن الحرب طويلة وهذا أمر مؤسف.