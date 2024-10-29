العالم اليوم - بسبب المخاوف الأمنية.. هاباغ لويد تواصل تجنب قناة السويس

انتم الان تتابعون خبر بسبب المخاوف الأمنية.. هاباغ لويد تواصل تجنب قناة السويس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:35 صباحاً - قال متحدث باسم شركةالشحن الألمانية هاباغ لويد إن الشركة "لا تفكر على الإطلاق"في استئناف استخدام قناة السويس.

وتحولت بعض شركات الشحن إلى استخدام طرق بديلة في الأشهر القليلة الماضية لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية فيالبحر الأحمر.

نتائج هاباغ لويد

ارتفعت أرباح هاباغ لويد قبل حساب الفوائد والضرائب إلى نحو 1.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

ورفعت شركة الشحن الألمانية هاباغ لويد توقعاتها لأرباحها خلال السنة المالية الحالية بسبب ارتفاع أسعار الشحن.

وتم زيادة نطاق توقعات الأرباح للعام بأكمله إلى ما بين 2.38 مليار دولار و 2.81 مليار دولار.

كانت هاباغ لويد قد توقعت في السابق تحقيق أرباح، قبل حساب الفوائد والضرائب، بقيمة تتراوح بين 1.3 مليار دولار و 2.38 مليار دولار لعام 2024.

وتستفيد خامس أكبر شركة شحن في العالم من زيادة الطلب بشكل فاق التوقعات، وكذلك معدلات الشحن المتنامية، رغم ارتفاع النفقات بسبب تغيير مسار السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح ، والذي أصبح ضروريا بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمي.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها النهائية للأشهر التسعة الأولى منتصف نوفمبر المقبل.

خسائر قناة السويس

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا الشهر عن أن قناة السويس تأثرت بشدة نتيجة للتطورات "الخطيرة في المنطقة" والمستمرة منذ أشهر.

وأوضح الرئيس المصري أن قناة السويس فقدت أكثر من 50 إلى 60 بالمئة من إيراداتها خلال نحو 8 أشهر الماضية، مقدرًا الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.

وبحسب بيان هيئة قناة السويس، منتصف يوليو الماضي، فإن إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024 سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار، مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي 2022/ 2023 بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار.