نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يرفض مقارنات تجمعه في نيويورك مع تجمع النازيين عام 1939 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الانتقادات التي وصفته بالفاشي، كما رفض المقارنات بين تجمعه في ماديسون سكوير غاردن خلال عطلة نهاية الأسبوع وتجمع النازيين عام 1939 في نفس المكان.

وقال ترامب، خلال فعالية انتخابية في جورجيا: «إن كامالا تفعل الآن شيئًا أسوأ بكثير مما كانت تتحدث عنه»، في إشارة إلى منافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأضاف: «أحدث جملة من كامالا، وحملتها هي أن أي شخص لا يصوت لها هو نازي».

وتابع: «كما تعلمون، منذ سنوات مضت - كان لدي أب عظيم، وكان رجلًا قويًا - كان يقول دائمًا: لا تستخدم كلمة النازية أبدًا، لا تستخدم هذه الكلمة أبدًا، وكان يقول: لا تستخدم كلمة هتلر أبدًا، لا تستخدم هذه الكلمة».

وأضاف: «يبدو الأمر وكأنني لا أعرف حتى السبب - لا تستخدم هذه الكلمة. وبعد ذلك فهمت»، مواصلًا: «إنهم يستخدمون هذه الكلمة - في الواقع، كلتا الكلمتين - إنه هتلر، ثم يقولون إنه نازي». واختتم: «أنا لست نازيًا. أنا عكس النازي».

يُذكر أن تجمع ترامب في ماديسون سكوير غاردن أثار جدلًا واسعًا، حيث قارن البعض هذا الحدث بتجمع النازيين عام 1939 في نفس المكان، مما دفع ترامب إلى الرد على هذه الانتقادات خلال حملته الانتخابية.