نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع وبعلبك: 60 قتيلًا و58 جريحًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في ساعات دوت الخليج من يوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى جراء الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. حيث أسفرت هذه الغارات عن مقتل 60 شخصًا وإصابة 58 آخرين حتى الآن.

تفاصيل الغارات

وفقًا لبيان صادر عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة، فإن هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة استهدفت عددًا من المدن والبلدات في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الحصيلة النهائية للضحايا قد ترتفع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

المناطق المستهدفة

شملت الغارات عدة مناطق في البقاع وبعلبك الهرمل، بما في ذلك:

العلاق

تمنين

بعلبك قرب ثكنة غورو

قرب ثكنة غورو حدث بعلبك

الحفير

رام

بوداي

شمسطار

يونين

بريتال

طاريا

الحلانية

خلفية الهجمات

تأتي هذه الهجمات في ظل التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل ولبنان، حيث يستهدف جيش الاحتلال مناطق مدنية في البقاع وبعلبك.

وأفادت مصادر لبنانية أن القصف يهدف إلى الضغط على فصائل المقاومة الموجودة في هذه المناطق.

ردود الفعل الدولية

في سياق متصل، صرّح وزير الخارجية البريطاني بأن العملية العسكرية الإسرائيلية على لبنان "ستنتهي قريبًا"، فيما حذر خبراء جيولوجيون من أن هذا القصف قد يتسبب في هزات أرضية يمكن أن تصل تأثيراتها إلى مناطق بعيدة مثل مصر.