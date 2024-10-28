نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادات عربية تهنئ اليماحي برئاسة البرلمان العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، تهاني حارة من عدد من القادة والمسؤولين العرب بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي. هذه التهاني تعكس الثقة الكبيرة التي أولتها له الدول العربية وتقديرهم لجهوده وخبراته الواسعة في المجال البرلماني. في ظل التحديات التي تواجهها الأمة العربية، يعد هذا المنصب فرصة لتعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود لخدمة القضايا العربية الحيوية.

تهاني القادة العرب:

المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، هنأ معالي محمد أحمد اليماحي بمناسبة فوزه، متمنيًا له التوفيق والسداد، مشددًا على أن هذا المنصب سيعزز العمل البرلماني العربي في هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد المستشار جبالي في تهنئته أن تولي معالي محمد اليماحي هذا المنصب العربي المرموق سوف يعزز العمل البرلماني العربي المشترك في إطار المهام والأعمال الملقاة على البرلمان العربي واضطلاعه بخدمة ونصرة القضايا العربية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية.

السيد أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى، قدم تهانيه لليماحي خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان، متمنيًا له السداد والتوفيق في مهمته الجديدة.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، أعرب عن تقديره للثقة التي حظي بها اليماحي، مؤكدًا أن فوزه يعد مكسبًا للأمة العربية ويساهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية.

الشيخ سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، هنأ اليماحي بمناسبة فوزه، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والتميز.

السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، أكد في تهنئته أن انتخاب اليماحي يأتي انعكاسًا لكفاءته وخبرته، متطلعًا لتعزيز التعاون الفعَّال مع البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية.