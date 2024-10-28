رئيس وزراء سلوفاكيا: أوكرانيا لا تزال بعيدة جدا عن عضوية الاتحاد الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو اليوم الاثنين عن اعتقاده بأن أوكرانيا بعيدة جدا عن العضوية الحقيقية في الاتحاد الأوروبي.

وقال فيتسو في مقابلة مع صحيفة "Štandard": "ما زلنا بعيدين كل البعد عن عضوية أوكرانيا الحقيقية في الاتحاد (الأوروبي). إنها مسألة تتعلق بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون، وعمل النظام الديمقراطي، وبعض المعايير الاقتصادية، وإعداد هذا سوف يستمر سنوات".

وأكد أنه يدعم طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لأن "الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في النهاية مزاياه أكثر من عيوبه".

وأشار رئيس وزراء سلوفاكيا أيضا إلى أنه لا يزال يعارض مسألة عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسى "الناتو".

وفي ديسمبر الماضي، قرر زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إليه، والتي يمكن أن تبدأ في مارس 2024 أو بعد ذلك.

ومُنحت جورجيا وضع المرشح للانضمام، فيما تتمتع خمس دول من غرب البلقان هي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا - بوضع الدول المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما تقدمت كوسوفو المعلنة من جانب واحد بطلب الانضمام.