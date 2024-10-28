بايدن يدلي بصوته في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بصوته في ولاية ديلاوير في التصويت المبكر ضمن عملية انتخاب الرئيس الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي متوجهًا إلى مركز الاقتراع: "اذهبوا للتصويت". ووفقًا لمختبر العمليات الانتخابية بجامعة فلوريدا، فقد صوت 43 مليون أمريكي أصلا في الانتخابات. وتجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث يتنافس على المنصب كامالا هاريس من الديمقراطيين ودونالد ترامب من الجمهوريين.

وكان البيت الأبيض قد ذكر في وقت سابق، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية".

ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.

ووصف بايدن الأربعاء الماضي ترامب بأنه يمثل تهديدا للديمقراطية ويتعين إيقافه "سياسيا"، فيما أشار إلى أن زعماء العالم "مرعوبون" مما يمكن أن تفعله عودته إلى البيت الأبيض بالنسبة لـ "الحكم الديمقراطي" في جميع أنحاء العالم.