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أحمد جودة - القاهرة - قدم العراق مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على خلفية استخدام المقاتلات الإسرائيلية للأجواء العراقية لتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف في إيران فجر السبت، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية يوم الاثنين.

العراق يقدم شكوى دولية ضد إسرائيل لانتهاك أجوائه في غارات على إيران

العراق تقدم مذكرة احتجاج رسمية ضد إسرائيل

وصرح الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بأن مذكرة الاحتجاج المقدمة تتضمن "إدانة واضحة للانتهاك الصارخ" الذي اتهم فيه إسرائيل باستخدام المجال الجوي العراقي في هجماتها على إيران.

واعتبر العوادي، في بيانه، أن هذا الخرق يمثل تعديًا على سيادة العراق وأمنه، وفقًا لما ورد في الوكالة.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي وجه وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي بخصوص هذا الانتهاك، في إطار اتفاق الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، والتزامات الأخيرة بحماية سيادة العراق وأمنه.

الحكومة العراقية تؤكد تمسكها بسيادة أراضيها

وأكدت الحكومة العراقية، في بيانها، تمسكها بسيادة البلاد واستقلاله وحصانة أراضيه، مشددة على أنها تعمل على عدة مستويات لمواجهة مثل هذه الانتهاكات، ورفضها القاطع لاستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة، خاصة دول الجوار، التي تجمعها علاقات احترام ومصالح مشتركة مع العراق.

وشدد البيان على أن هذا الموقف يعكس حرص العراق على اتباع سياسة تضمن استقرار المنطقة، عبر منع استغلال أراضيه في النزاعات الإقليمية، ودعمه لأساليب حل النزاعات من خلال الحوار والتفاهم المشترك.