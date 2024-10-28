بابا الفاتيكان يسلط الضوء على فوائد الهجرة

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أحمد جودة - القاهرة - سلط بابا الفاتيكان فرنسيس الضوء على قيمة المهاجرين اليوم الاثنين وسط نقاش في العديد من الدول حول تقييد الهجرة.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية إن "العديد من الدول يحتاج إلى المهاجرين"، مشيرا إلى تراجع معدلات المواليد وشيخوخة السكان.

وقال البابا خلال لقاء في الفاتيكان "دعونا لا ننسي أنه يجب الترحيب بالمهاجرين ومرافقتهم وتعزيز وضعهم ودمجهم".

وأشار إلى أن إيطاليا، التي هاجر منها والداه إلى الأرجنتين، ليس لديها ما يكفي من الأطفال وأن متوسط العمر الآن هو 46 عاما، قائلا: "إيطاليا تحتاج مهاجرين".

ومنذ بدء بابويته، تحدث فرنسيس لصالح المهاجرين. وكانت أول رحلة رسمية قام بها في عام 2013 إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية حيث يرسو العديد من قوارب المهاجرين بعد القيام بالرحلة الخطيرة عبر البحر المتوسط من سواحل شمال إفريقيا.