بوريل: أوربان لا يمثل الاتحاد الأوروبي خلال زيارته لجورجيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان لا يمثل الاتحاد الأوروبي في زيارته التي يقوم بها لجورجيا.

وقال بوريل اليوم الاثنين في مقابلة مع إذاعة "RNE": "ما سيقوله السيد أوربان خلال زيارته لجورجيا لا يمثل الاتحاد الأوروبي أيا يكن".

وأشار بوريل إلى أن أوربان، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، "لا يملك أي سلطة على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الهنغارية أن أوربان سيقوم بزيارة رسمية لجورجيا يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، بدعوة من رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه الذي تم الإعلان عن فوز حزبه "الحلم الجورجي" في الانتخابات البرلمانية يوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن يضم الوفد المرافق لفيكتور أوربان وزير الخارجية بيتر سيارتو ووزير المالية ميخاي فارغا ووزير التنمية الاقتصادية مارتون ناد، حسب بيان للمتحدث باسم رئيس الوزراء الهنغاري، نشر يوم الأحد.

وسبق لأوربان أن هنأ حزب "الحلم الجورجي" بالفوز في الانتخابات، حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا حصول الحزب الحاكم على نحو 54% من أصوات الناخبين.

وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، فحصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويناهض العقوبات الغربية ضدها على 53.93% من الأصوات.

كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان وحصلت على إجمالي 37.78%، حيث صرح ممثلو المعارضة بأنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية.

وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باسكال أليزار إلى التنظيم الجيد والسير الحسن للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها بعض المراقبين، دون الإفصاح عن انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية.

ودعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي المؤيدة للمعارضة الموالية لأوروبا - على الرغم من أن الدستور يلزم الرئيس بأن يكون غير حزبي - إلى الخروج في مظاهرات احتجاج على نتائج الانتخابات، واصفة إياها بغير الشرعية.

بدوره صرح كاخا كالادزي الأمين العام لحزب "الحلم الجورجي" الفائز بالانتخابات البرلمانية بأن أي مشارك في الاحتجاج المقرر سيخالف القانون، ويواجه أشد العقاب.