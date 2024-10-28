نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "أنا على أرضي".. وصية يحيى السنوار تشعل محادثات الأسرى من جديد وتثير الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر فلسطينية، في خطوة أثارت ضجة كبيرة، عن وثائق يعتقد أنها تمثل الوصايا الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات الأخيرة في قطاع غزة، وتحتوي هذه الوثائق، المكتوبة بخط يده، على تفاصيل حساسة تتعلق بالرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة، وتوجهات واضحة لمقاتلي حماس حول كيفية التعامل مع هؤلاء الأسرى وترتيب الأمور القيادية في حال غيابه.

الرسائل الأخيرة للسنوار.. مفاجآت وخطط لمستقبل المقاومة

وبحسب ما نشرته صحيفة "القدس" الفلسطينية، فإن هذه الوثائق تتضمن توجيهات استراتيجية وجهها السنوار لمقاتلي حماس، مع تأكيده على ضرورة حماية حياة الأسرى الإسرائيليين، الذين وصفهم بأنهم "ورقة قوة" يجب استغلالها بعناية في أي مفاوضات مستقبلية.

كما تضمنت الوثائق أسماء 11 رهينة إسرائيليًا، بالإضافة إلى إحصائيات دقيقة حول أعمارهم، أجناسهم، ووضعهم كمدنيين أو عسكريين، مما يبرز الاهتمام الشديد من السنوار بمتابعة هذا الملف الحساس.

آية قرآنية تفتتح الوصية.. دعوة للتحرير والتفاوض

وافتتح السنوار وصيته بآية من سورة "محمد" (الآية 4)، التي تشير إلى خياري المن أو الفداء في التعامل مع الأسرى، ما يعكس التزامه بتعاليم الدين الإسلامي في إدارة ملف الأسرى.

وصية يحيى السنوار تشعل محادثات الأسرى

كما فسر يحيى السنوار هذه الآية بأنها تعطي لمقاتلي حماس حرية التفاوض أو الإفراج عن الأسرى وفقًا لمصالح الحركة، مشيرًا إلى أن "واجب تحرير الأسرى الفلسطينيين لا يتحقق إلا عبر تأمين أسرى العدو"، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يظل في صدارة أولويات الحركة.

الوثيقة الثانية.. إحصائيات وتفاصيل دقيقة حول الرهائن الإسرائيليين

وفي إحدى الوثائق، استعرض السنوار إحصائيات دقيقة حول المحتجزين الإسرائيليين، مع شرح مفصل لأعمارهم وتصنيفهم بين عسكريين ومدنيين، مما يوضح أن حماس تحتفظ بهذه المعلومات بشكل دقيق لإدارة المفاوضات المستقبلية بشكل فعال، وتؤكد هذه التفاصيل الدقيقة أهمية هذا الملف بالنسبة لحماس كوسيلة ضغط يمكن استغلالها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.

وصية يحيى السنوار تشعل محادثات الأسرى

الوثيقة الثالثة.. قائمة بأسماء الأسيرات ودعوة للاهتمام بالنساء المحتجزات

أما الوثيقة الثالثة، فقد تضمنت قائمة بأسماء أسيرات إسرائيليات، معظمهن من كبار السن، مما يشير إلى حرص السنوار على إظهار الجانب الإنساني في التعامل مع الأسرى من كلا الجانبين.

وصية يحيى السنوار تشعل محادثات الأسرى

وأكد في هذه الوثيقة أن هؤلاء النساء يمثلن جزءًا مهمًا من معادلة التفاوض، داعيًا إلى حمايتهن والحرص على سلامتهن.

استشهاد السنوار.. رحيل العقل المدبر وتحديات مستقبلية لحركة حماس

ويعتبر يحيى السنوار، أحد أبرز القادة العسكريين في حماس والعقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر 2023، مثّل نقطة تحول كبيرة في مسار الحركة. في 16 أكتوبر 2023، استشهد السنوار عن عمر 61 عامًا بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. ويعد السنوار من أكثر الشخصيات نفوذًا داخل حماس، إذ لعب دورًا كبيرًا في بناء القوة العسكرية للحركة وتطوير استراتيجياتها. مع استشهاده، تواجه القيادة تحديًا كبيرًا في سد هذا الفراغ التنظيمي الهائل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الحركة.

وتعد وصية يحيى السنوار الأخيرة، التي كشفت عن تفاصيل وخطط تحرير الأسرى، هي بمثابة خارطة طريق لمستقبل حماس في التعامل مع هذا الملف الحساس، وقد أثارت هذه الوثائق الكثير من الجدل، حيث ينظر إليها البعض على أنها رسالة أخيرة من حماس إلى العالم، تؤكد فيها التزامها بتحقيق أهدافها رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.