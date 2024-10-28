بسبب ”مخاوف أمنية”.. الحكومة الإسرائيلية تغير مكان اجتماعها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:35 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن تجتمع في مكتب رئيس الوزراء أو مقر الجيش الإسرائيلي بسبب "مخاوف أمنية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن البروتوكول الجديد ساري المفعول بدءا من اليوم.

وأفاد موقع "واينت" أنه تم نقل الاجتماعات بسبب محاولات مهاجمة سياسيين ومواقع حكومية، فيما ذكر موقع "والا" أن القرار تم اتخاذه ردا على هجوم المسيرات على مقر إقامة نتنياهو الخاص في قيسارية في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان "حزب الله" تبنى العملية التي استهدفت مقر إقامة نتنياهو، فيما قال الأخير: "لقد ارتكب عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم خطأ مريرا".