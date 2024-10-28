”نيويورك تايمز” تنشر جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات كييف في مقاطعة كورسك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:35 صباحاً - نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن شهود عيان وصفا لجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأوكرانية في هجومها على مقاطعة كورسك.

من بين ذلك ما قالته المتطوعة الروسية ماريا سكروب للصحيفة، حيث تابعت أن الجيش الأوكراني الذي هاجم قرية كورينيفو أطلق النار على المدنيين، وقالت: "فتحت القوات الأوكرانية النار على أي مركبة اقتربت من القوات المسلحة الأوكرانية"، وبحسب الصحيفة، تبادل سكان قرية كوريلكوفا معلومات تفيد بأن الجنود الأوكرانيين أطلقوا النار على المدنيين.

وكانت القوات الأوكرانية قد شنت هجوما، 6 أغسطس الماضي، بهدف الاستيلاء على الأراضي في مقاطعة كورسك، وتم إيقاف تقدمها. وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو ودحره خارج حدود الأراضي الروسية. وقد فقد العدو خلال القتال في اتجاه كورسك أكثر من 20 ألف عسكري.

بدوره صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية. وتابع أن العدو سيتلقى الرد المناسب على ذلك، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا.