العالم اليوم - هل حققت الضربة الإسرائيلية على إيران أهدافها؟

انتم الان تتابعون خبر هل حققت الضربة الإسرائيلية على إيران أهدافها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:28 صباحاً - كشفت صورا للأقمار الاصطناعية أن إسرائيل استهدفت منشآت لخلط الوقود الصلب للصواريخ البالستية خلال ضرباتها على إيران.

وبحسب تقييمين منفصلين فإن الضربات استهدفت موقع بارشين العسكري قرب طهران وموقع خجير لإنتاج الصواريخ في ضواحي العاصمة الإيرانية.

وقد أكدت مصادر إسرائيلية لـ"دوت الخليج" أن طهران ستحتاج سنة على الأقل قبل أن تستعيد قدرتها على إنتاج وقود الصواريخ.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الضرب ضد إيران كانت قوية وحققت أهدافها لافتا إلى استهداف قدرات إيران على إنتاج الصواريخ وإلحاق ضرر كبير فيها.

وفي هذا السياق، أكد الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، منصور معدي، خلال حديثه مع على "دوت الخليج":