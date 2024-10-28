العالم اليوم - لبنان.. قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية على صور

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية على صور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 خرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان صحفي، إن "غارة العدو الإسرائيلي فجر اليوم على مبنى في حي الرمل في صور، أدت في حصيلة أولية إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح. ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أشارت إلى أن الغارة تسببت بأضرار جسيمة في عدد من المباني والشقق القريبة من الكورنيش البحري.