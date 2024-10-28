نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يعبر عن احتجاجه الرسمي على انتهاك إسرائيل لأجوائه وسيادته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، يوم الإثنين، عن تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن إدانة "الخرق الصارخ" الذي قامت به إسرائيل عبر اختراق أجواء العراق وسيادته.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد العوادي أن "العراق قدّم رسميًا مذكرة احتجاج تضمنت إدانة الانتهاك الذي قامت به إسرائيل باستخدام طائراتها المقاتلة لتنفيذ اعتداءات على إيران بتاريخ 26 أكتوبر الجاري."

كما وجه رئيس الوزراء وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأمريكي لمناقشة هذا الخرق، وفقًا لبنود الاتفاق الاستراتيجي الثنائي والتزام الولايات المتحدة بأمن العراق وسيادته.

وأشار البيان إلى أن "الحكومة العراقية تعبر عن التزامها الراسخ بسيادة العراق واستقلاله، وأنها تعمل على جميع الأصعدة لمواجهة هذه الانتهاكات. كما تؤكد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، لا سيما الجوار التي تربطها بالعراق علاقات قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة."

واختتم العوادي بالقول إن "هذا الموقف يعكس حرص العراق على الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع استغلال أراضيه في النزاعات الإقليمية، ويؤكد دعمه لحل النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل."