بلينكن: على قادة جورجيا دفعها نحو مستقبلها الأوروبى الأطلسى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - قال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": لقد اعتنق الشعب الجورجي الديمقراطية بالأمس، والآن يتعين على القادة السياسيين في جورجيا أن يحترموا سيادة القانون، وأن يلغوا التشريعات التي تقوض الحريات الأساسية، وأن يعالجوا أوجه القصور في العملية الانتخابية، وأن يدفعوا جورجيا نحو مستقبلها الأوروبي الأطلسي.

انتخابات جورجيا

وسبق ودعت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، أمس الأحد، الناس للنزول إلى الشوارع للاحتجاج على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس السبت والتي قالت اللجنة الانتخابية إن الحزب الحاكم فاز بها، وفق "رويترز".

وقالت اللجنة الانتخابية، إن حزب الحلم الجورجي الحاكم حصل على نحو 54 في المئة من الأصوات، فيما شككت أحزاب المعارضة في النتيجة وأبلغ مراقبو الانتخابات عن حدوث انتهاكات صارخة.

وقالت زورابيشفيلي، الحليفة السابقة لحزب الحلم الجورجي التي تحولت إلى منتقدة قوية للحزب الحاكم، إنها لا تعترف بالنتائج ووصفت الانتخابات بأنها “عملية روسية خاصة”، ولم توضح ما إذا كانت تعتقد بأن روسيا أدت دورا مباشرا في الاقتراع.

وأضافت زورابيشفيلي للصحفيين، وهي محاطة بزعماء أحزاب المعارضة الجورجية: "كانت (الانتخابات) احتيالا تاما وسلبا كاملا لأصواتكم".

ودعت زورابيشفيلي الجورجيين إلى الاحتجاج في وسط العاصمة تفليس، مساء غد الإثنين، "للإعلان للعالم بأننا لا نعترف بهذه الانتخابات".

وبعد فرز الأصوات بجميع الدوائر الانتخابية تقريبا، تشكل هذه النتائج ضربة قوية للجورجيين المؤيدين للغرب، الذين اعتبروا الانتخابات اختيارا بين الحزب الحاكم الذي يوطد علاقاته مع روسيا والمعارضة التي كانت تأمل في تسريع التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

أوربان يزور جورجيا وسط الجدل حول نتائج الانتخابات

هذا و أعلنت الحكومة الهنغارية أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان سيقوم بزيارة رسمية لجورجيا يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

ويشار إلى أن الزيارة ستتم بدعوة من رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه الذي تم الإعلان عن فوز حزبه "الحلم الجورجي" في الانتخابات البرلمانية يوم السبت الماضي.