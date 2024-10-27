لبنان: المقاومة تستهدف عمق تل أبيب بصاروخين باليستيين وإسرائيل تقصف الجنوب والشرق والنازحون فـي ازدياد

بيروت القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

استهدفت المقاومة اللبنانية عُمق تل أبيب بصاروخين باليستيين، حيث دوت صافرات الإنذار جنوب شرق حيفا وفي تل أبيب، فيما تستمر إسرائيل في قصف مناطق بجنوب وشرق لبنان مع ازدياد أعداد النازحين جراء أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض صاروخين عبرا إلى جنوب حيفا من لبنان.

كما عثر الجيش الإسرائيلي في يوكنعام جنوب حيفا على المُسيَّرة التي أطلقت أمس الأول واختفت عن منظومة الدفاعات الجويَّة. وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، تحطمت الطائرة بدون طيار بسبب عطل أو تعطل مسار طيرانها نتيجة الحرب الإلكترونية التي استخدمت ضدها. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح أمس سلسلة غارات استهدفت عددًا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه. وفرَّ مدنيون من مدينة صور في جنوب لبنان عقب صدور دعوة من الجيش الإسرائيلي للسكان لإخلاء أجزاء كبيرة من المدينة التي تؤوي آلاف النازحين. وقال مدير وحدة إدارة الكوارث في صور مرتضى مهنا «الوضع سيئ جدًّا ونقوم بإجلاء السكان». من جانبه، أفاد المسؤول الإعلامي في الوحدة بلال قشمر بأن الكثير من الأشخاص يفرّون من المدينة باتِّجاه الضواحي.

وقال «مدينة صور بكاملها يتم إخلاؤها»، مشيرًا إلى أن السكان بدأوا مغادرة المدينة فور صدور التحذير الإسرائيلي. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه اعترض طائرتين مُسيَّرتين أطلقتا من الشرق، تجاه إيلات.

وأعلنت فصائل عراقية أنها استهدفت فجر أمس هدفًا حيويًّا في إيلات بواسطة الطيران المسيَّر. وشدَّد البيان على استمرار الفصائل في شنَّ عمليات على إسرائيل «بوتيرة متصاعدة».