سيول قلقة من التقارب بين بيونج يانج وموسكو

كييف تطالب الغرب بـ«رد قوي»

سيول ـ عواصم ـ ا.ف.ب: أعربت كوريا الجنوبية عن «قلقها الشديد» بعد مصادقة البرلمان الروسي على معاهدة دفاعية بين روسيا وكوريا الشمالية، في حين طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي داعميه الغربيين «برد قوي».

وفق الرئيس الأوكراني، سينخرط جنود كوريون شماليون في قتال قواته اعتبارا من يوم الأحد، ما يثير مخاوف من «تصعيد» جديد في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ 32 شهرا.

وأكدت كوريا الشمالية الجمعة أنها في حال نشر قوات في روسيا فسيكون ذلك «متوافقا» مع القانون الدولي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، من دون أن تؤكد أو تنفي إرسال جنود.

ونقلت الوكالة عن كيم جونج جيو، نائب وزير الخارجية المسؤول عن الشؤون الروسية، قوله «إذا كان ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الدولية صحيحا، فأعتقد أنه سيكون متوافقا مع أحكام القانون الدولي».

وحضّ زيلينسكي الغربيين على «معاقبة» روسيا وكوريا الشمالية اللتين يسجّل بينهما تقارب منذ سنتين. في غضون ذلك توصّلت مجموعة السبع إلى اتفاق على قرض بـ50 مليار دولار لمساعدة كييف مدعوم بفوائد أصول مجمّدة لروسيا على خلفية غزوها أوكرانيا، وفق بيان أصدره التكتل.