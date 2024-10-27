الناتو والسبع يناقشون دعم أوكرانيا وتعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي

بروكسل ـ العُمانية: ناقش الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، مع وزراء دفاع مجموعة السبع في نابولي بإيطاليا كيفية زيادة الدعم لأوكرانيا، وتكثيف الإنتاج الصناعي الدفاعي.

وسلط الأمين العام الضوء على قيمة التعاون بين مجموعة السبع ومنظمة حلف شمال الأطلسي، بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للتحدِّيات التي تواجه الأمن المشترك.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، شدد «الناتو» على أن ضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للنصر أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار خارج المنطقة.

وأوضح الأمين العام كيف يبذل الناتو المزيد من الجهد لبناء شراكاته، ليس فقط في المحيطين الهندي والهادئ ولكن أيضًا في الجوار الجنوبي لحلف الناتو - وهو مجال آخر ركزت عليه مناقشات مجموعة السبع.

يأتي الاجتماع في مدينة نابولي في أعقاب اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل هذا الأسبوع، حيث اتفق الحلفاء على مجموعة من المبادرات المتعلقة بتحسين الردع والدفاع، وضمان الدعم الدائم لأوكرانيا، والقيام بالمزيد مع الشركاء في المحيطين الهندي والهادئ وكذلك الاتحاد الأوروبي.