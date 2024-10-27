إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة الهجوم الإسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - طالبت إيران، الأحد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل لإدانة الضربات الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

ووجه وزير خارجية إيران عباس عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، "طالب فيها بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لاتخاذ موقف حاسم في إدانة هذا العدوان"، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية، حسب بيان صادر عن وزارته.

وشنّت إسرائيل ضربات في وقت مبكر، السبت، على مواقع عسكرية في إيران، قالت إنها جاءت ردًا على هجوم صاروخي إيراني في الأول من أكتوبرعلى أراضيها، وهجمات حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.ً

واستهدف الجيش الإسرائيلي منشآت تصنيع صواريخ وبطاريات صواريخ دفاع جوي، بالإضافة إلى أنظمة جوية إيرانية أخرى.

وأشار عراقجي في رسالته إلى أن "معظم المقذوفات التي تم إطلاقها اعترضتها أنظمة الدفاع الإيرانية"، لكنه لفت إلى أن الهجوم "ألحق أضرارًا بالنقاط المستهدفة"، وتسبب في مقتل 4 عسكريين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الهجوم الإسرائيلي يشكل "انتهاكًا واضحًا لسيادة" إيران، التي "تحتفظ بحق الرد على هذا العدوان الإجرامي".