العالم اليوم - المعركة الأخيرة .. هاريس ووالز يزوران الولايات المتأرجحة

انتم الان تتابعون خبر المعركة الأخيرة .. هاريس ووالز يزوران الولايات المتأرجحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 27 أكتوبر 2024 05:25 مساءً - تستعد المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس ونائبها تيم والز للسفر عبر الولايات المتحدة لزيارة الولايات المتأرجحة السبع في غضون الأيام المقبلة، كجزء من المعركة الأخيرة قبل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل.

وستقضي هاريس، يوم الأحد في فيلادلفيا، لحضور قداس الكنيسة في الصباح وزيارة صالون حلاقة.

كما يخطط نائب الرئيسة للتوقف في مطعم بورتوريكي وملعب لكرة السلة للشباب.

وحاولت هاريس الحفاظ على التركيز على حقوق الإجهاض في المرحلة الأخيرة من حملتها، ومن بين ذلك خلال ظهورها مع المغنية بيونسيه وميشيل أوباما.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" تم بثها يوم الأحد، رفضت هاريس القول ما إذا كانت ستدعم أي قيود على الإجهاض ، مؤكدة على الحاجة إلى استعادة قضية رو ضد وايد ( في تلك القضية أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارا تاريخيا ، قضت فيه بأن دستور الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية) وقالت هاريس: "هذا هو الأمر الأساسي".

وتم إلغاء الحق في الإجهاض على مستوى البلاد قبل عامين من قبل الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا التي تضمنت ثلاثة قضاة رشحهم دونالد ترامب عندما كان رئيسا.

وقالت هاريس إن: "أهم أولوياتي إعادة تلك الحماية ووقف هذا الألم ووقف هذا الظلم الذي يحدث في جميع أنحاء بلادنا".