ولي عهد أبوظبي يبدأ الثلاثاء زيارة رسمية إلى سنغافورة

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى سنغافورة، تلبية لدعوة رئيس وزراء سنغافورة.

ويبحث الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، مع لورانس وونغ، رئيس الوزراء السنغافوري، وعدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لشركات سنغافورية رائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني، وغيرها من القطاعات الحيوية، سُبلَ تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.