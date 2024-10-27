نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية طالت بلدات ومناطق لبنانية مختلفة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل وجرح العشرات منهم 32 شخصا في آخر غارة طالت حارة صيدا في جنوب لبنان وتوزعت الضحايا على بلدات ومناطق مختلفة في جنوبي وشرقي البلاد.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة سكنية في حارة صيدا بجنوبي لبنان، أدت لمقتل 8 أشخاص وجرح 24 آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت الصحة اللبنانية بمقتل 3 أشخاص في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وأضافت: "قتل 3 أشخاص آخرين في غارة استهدفت سيارة على طريق بعلبك شرقي البلاد".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أفاد مراسلنا بسقوط 5 قتلى في بلدة الشهابية وقتيلين في بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان بغارتين إسرائيليتين وسط استمرار القصف على بلدات جنوبية أخرى.

كما عاود الطيران الحربي الإسرائيلي الإغارة على بلدة برج الشمالي جنوب لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيلية أيضا بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وبلدات القليلة، شحور، دير قانون رأس العين الجنوبية.

كما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة استهدفت بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

غارات على البقاع اللبناني

كما أفاد مراسلنا بوقوع غارات إسرائيلية استهدفت منطقة البقاع شرقي لبنان حتى ساعات دوت الخليج الأولى، وطالت مدن وبلدات مطربا، جرماش، جرود شمسطار وبوداي، الشربين الهرمل وجرود حلبتا.