نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل وإصابة 20 في غارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قُتل 6 أشخاص على الأقلّ، وأصيب 13 بجروح، جراء غارة اسرائيلية قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، والتي بقيت بمنأى عن القصف الإسرائيلي الكثيف الذي يطال جنوب لبنان وشرقه، والضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا أدت في حصيلة محدثة إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح".

وكانت حصيلة سابقة للوزارة أفادت بمقتل شخصين، وإصابة 11 بجروح في هذه الغارة.

وشاهد مصوّر في المكان دمارًا تامًا لحق بالطابق الثالث من المبنى، المؤلف من 3 طوابق، الذي استهدفته الغارة، بالإضافة إلى أضرار في الأبنية السكنية، وعشرات المتاجر المحيطة في المنطقة المكتظة في بلدة حارة صيدا.

وضربت قوة من الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا في المكان، بينما واصلت فرق الإسعاف عملها في البحث عن جرحى أو قتلى، كما شاهد المصور.

وأصدر الجيش الإسرائيلي الأحد أوامر إخلاء جديدة لسكان عدة قرى في جنوب لبنان، محذرًا من أنه سيضرب أهدافًا لحزب الله فيها.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس، أمر الإخلاء، والموجه لسكان 14 قرية في جنوب لبنان، قائلًا "عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

ولم تشمل أوامر الإخلاء بلدة حارة صيدا الواقعة على بعد نحو 56 كيلومترًا من الحدود.

وأسفرت الحرب عن مقتل 1620 شخصًا على الأقل في لبنان منذ 23 سبتمبر، حسب تعداد يستند إلى بيانات وزارة الصحة. كما تسببت بنزوح أكثر من 800 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة.

وعبر أكثر من نصف مليون شخص في لبنان الحدود متوجهين إلى سوريا خلال شهر ونيف، وفق ما ذكرت الجمعة اللجنة الحكومية لإدارة الأزمة.