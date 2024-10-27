نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير سلوفينيا بالقاهرة: سعداء بتعميق التعاون البحري بين ميناء كوبر ومينائي الإسكندرية ودمياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعزيزًا للعلاقات المصرية السلوفينية في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعاون البحري والموانئ، شارك السفير ساشو بودليسنك، سفير سلوفينيا بالقاهرة، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل في احتفالية الإعلان عن تطوير ميناء كوبر البحرى استعدادا لاستقبال السفن التجارية الدولية، بحضور أكثر من 100 ممثل للمؤسسات وجمعيات الأعمال والشركات من كلا البلدين.

وأكد اللواء شاهين فى كلمته التى ألقاها على أهمية التعاون البحرى بين الدولتين، فيما أعرب سفير سلوفينيا عن سعادته بالتعاون الذى يؤكد على مدى الترابط بين الدولتين المصرية والسلوفينية.

وأضاف سفير سلوفينيا قائلا: "اليوم يكلل هذا التعاون بإبراز مزايا الميناء السلوفيني".

فيما أعرب بعض رجال الأعمال المصريين عن سعادتهم بهذا التعاون فى ربط الميناء الذي يعد بوابة أوروبا المائية بمينائي الإسكندرية ودمياط في المجال اللوجيستي للحاويات، لأنه يعمل على تعزيز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال الحفل، تم تقديم عرض عن الميناء والخلفية التاريخية له، ومحطاته المختلفة والمشروعات الجارية والمستقبلية، وما يتمتع به من شبكة للنقل متعدد الوسائط وبنية معلوماتية وتطبيقات ذكية ومنظومة للشباك الواحد لربط جميع الجهات الحكومية مع هيئة الميناء آليا، واستخدام تقنية التوقيع الالكتروني وتطبيق منظومة OPS بالميناء.

بالإضافة إلى أبرز إمكانات الميناء وما يتمتع به من مقومات أهلته ليكون إحدى البوابات الرئيسية لقارة أوروبا.