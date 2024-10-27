قتلى و50 مصابا في حادث دهس استهدف جنودا بتل أبيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل عدد من جنود الاحتلال وإصابة 50 شخصًا، بينهم 15 في حالة حرجة، في هجوم بشاحنة مسرعة استهدفت محطة للحافلات في جليلوت شمالي تل أبيب.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أنّه وفق التقرير الأولي، أن الشاحنة صدمت عشرات المارة في محطة الحافلات، وتم تحييد السائق المشتبه به.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "في الوقت الراهن، الظروف المحيطة بالحادث قيد التحقيق".

ووفق للإعلام الإسرائيلي، المستهدفون في حادث الدهس جنود بالجيش، كانوا في طريقهم إلى قواعدهم العسكرية، وهو ما أدى لتحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية عقب الحادث.