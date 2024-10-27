نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانية تصاب بمتلازمة نادرة تتسبب في تدلي الأمعاء بسبب الإمساك الشديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيبت شابة بريطانية تبلغ من العمر 21 عامًا، تدعى كورتني إنجهام، بحالة نادرة من الإمساك الشديد، استمرت لمدة ثمانية أشهر، مما تسبب في أعراض مؤلمة وانتفاخ بطنها بشكل ملحوظ، حتى بدت وكأنها حامل.

كانت كورتني تعاني من الإمساك لدرجة أنها لم تتمكن من الذهاب إلى الحمام إلا مرة واحدة كل ثلاثة أسابيع.

بعد محاولات فاشلة باستخدام الملينات والألياف، شعرت كورتني بصوت "فرقعة" مرعب أثناء محاولتها في الحمام، لتكتشف لاحقًا أن أمعاءها قد بدأت في السقوط.

تشخيص الحالة

تبين أن كورتني تعاني من "تدلي المستقيم"، وهي حالة تحدث عندما يضعف الجهاز العضلي الداخلي، مما يؤدي إلى انقلاب وهبوط المستقيم خارج فتحة الشرج.

يُعد الإمساك المزمن والإجهاد المطول من الأسباب الشائعة لهذه الحالة.

الإجراءات الطبية

خضعت كورتني لعمليتين جراحيتين لتخفيف الألم، ولكنها لم تشعر بالتحسن، ويفكر الأطباء الآن في استخدام كيس فغر القولون كإجراء محتمل لحالتها.

كورتني ما زالت تنتظر نتائج اختبارات إضافية، مثل القولون العصبي ومرض كرون.

نصائح صحية

كورتني شاركت قصتها عبر TikTok لزيادة الوعي بأهمية التعامل مع الإمساك المزمن، ونصحت بضرورة التوجه إلى الطبيب فور حدوث أي تغييرات غير معتادة في عادات الأمعاء.

مراكز السيطرة على الأمراض وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) تنصح بضرورة استشارة الطبيب إذا كان الإمساك مصحوبًا بألم شديد، أو فقدان وزن غير مبرر، أو دم في البراز، أو تغير مفاجئ في عادات الأمعاء.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من الإمساك لفترات طويلة أو الانتفاخ لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو إذا شعرت بتغيرات غير طبيعية في عادات الأمعاء، فمن الضروري استشارة الطبيب في أقرب وقت.