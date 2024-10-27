مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدًا لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على إيران

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة غدًا، الإثنين، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران.

جاء ذلك بناءً على طلب من إيران التي دعت لعقد الجلسة لمحاسبة تل أبيب على الهجوم الذي وقع فجر السبت.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن هذه الجلسة تأتي في إطار التصعيد المتزايد بين البلدين.

تصريحات إسرائيل وإيران

صرح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأن إيران تحاول هذه المرة "إلحاق الأذى بتل أبيب على الساحة السياسية" من خلال مجلس الأمن، وفقًا لتعبيره.

وفي المقابل، قدمت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن، تؤكد فيها أن تصرفات إسرائيل تشكل انتهاكًا خطيرًا لسيادة إيران وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

موقف الأمم المتحدة

وفي سياق متصل، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من خلال متحدث باسمه، بالتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

دعا جوتيريش إلى وقف جميع الأعمال العسكرية في المنطقة، مشددًا على ضرورة العودة إلى الحوار وإنهاء العنف المستمر بين الجانبين.

السياق العام

تأتي هذه الجلسة الطارئة وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث شنت إسرائيل هجمات على مواقع داخل إيران، ما أدى إلى تزايد الدعوات الدولية لضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.