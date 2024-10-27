رئيس البرلمان الإيراني: «الكيان الصهيوني يتحول إلى أضحوكة أمام قوة الشعب الإيراني»

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أحمد جودة - القاهرة - صرح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، اليوم الأحد، بأن نجاح قوات الدفاع الإيرانية والحرس الثوري أثبت أن "الكيان الصهيوني يتحول إلى أضحوكة في العالم" عندما يواجه الشعب الإيراني.

وأضاف قاليباف أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة لم تحقق سوى الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال العزل في غزة ولبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تعد تتمتع بأي سمعة أو مصداقية على الساحة الدولية.

العملية العسكرية الإيرانية

وأشار قاليباف إلى أن المقارنة بين عملية "الوعد الصادق 2" والعمل العسكري الأخير لإسرائيل تُظهر بوضوح قوة الردع التي تتمتع بها إيران.

وأكد أن الدفاعات الإيرانية أصبحت قادرة على مواجهة أي تهديدات خارجية، وهو ما يعزز مكانة إيران على الصعيد الدولي.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

كانت إسرائيل قد أعلنت يوم السبت عن شن ضربات "دقيقة وموجهة" على مواقع تصنيع صواريخ ومنشآت عسكرية إيرانية، ردًا على هجوم صاروخي إيراني كبير في الأول من أكتوبر.

وأطلقت إيران نحو 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في ذلك الهجوم، مما دفع إسرائيل للرد عبر هذه الضربات الجوية.

السياق الأوسع

يأتي هذا التصعيد في إطار التوترات المستمرة بين إسرائيل وإيران، حيث يتبادل الطرفان الضربات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.