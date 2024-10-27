وفد إسرائيلي يصل الدوحة اليوم لبحث وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى

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أحمد جودة - القاهرة - يصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد وذلك ضمن محاولة استعادة المحادثات الهادفة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وفقا لما أعلنه متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في وقت سابق.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، جاء البيان بعد أن قال دبلوماسيون كبار في قطر وواشنطن إن المفاوضين سيجتمعون في الدوحة، لمحاولة استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وكشف مكتب نتنياهو أيضًا عن أن رئيس الموساد سيلتقي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس الوزراء القطري في الدوحة يوم الأحد لمحاولة استئناف محادثات إطلاق سراح الرهائن في غزة.