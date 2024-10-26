"حزب الله" يوجه تحذيرا بالإخلاء لسكان مستوطنات عدة في شمال إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - وجه "حزب الله" اللبناني مساء اليوم السبت، إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مستوطنات في شمال إسرائيل.

"حزب الله" يستهدف قواعد وتجمعات للجنود الإسرائيليين في الشمال وتل أبيب

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت عن تنفيذ عدد من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا استهداف مستوطنات وتجمعات للجنود وقواعد عسكرية إسرائيلية.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه":