نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر طبية: الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة مروعة في بيت لاهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر طبية فلسطينية مساء اليوم في قطاع غزة، بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "عددا كبير من الشهداء والجرحى سقطوا جراء قصف الاحتلال 5 منازل مليئة بالسكان في بيت لاهيا".

وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة انسحاب القوات الإسرائيلية من مستشفى كمال عدوان بعد يوم من اقتحامها له، مشيرة إلى اعتقال العشرات من العاملين في المجال الطبي من الذكور وبعض المرضى.