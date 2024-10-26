نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع رأي يكشف تعادل ترامب وهاريس قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "إيمرسون كوليدنغ" أن نسبا متساوية من الناخبين تدعم المرشحين الرئيسيين للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نائبة الرئيس الحالية والرئيس الأمريكي السابق يحظيان بدعم 49% من الناخبين في البلاد.

ووفقا للنتائج، تعادلت هاريس وترامب للمرة الأولى منذ الصيف من حيث نسبة الناخبين.

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن ترامب يحظى بدعم أكبر من قبل المرشحين المستقلين الذين لا ينتمون لأي من الأحزاب السياسية الرئيسية.

أجري الاستطلاع يومي 23 و24 أكتوبر وشارك فيه ألف ناخب محتمل.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، وستمثل الحزبَ الديمقراطي نائبةُ الرئيس كامالا هاريس، والحزبَ الجمهوري الرئيسُ السابق دونالد ترامب.