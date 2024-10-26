شولتس يدعو إيران إلى ضبط النفس

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أحمد جودة - القاهرة - دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إيران إلى ضبط النفس بعد الهجمات الإسرائيلية الانتقامية على مواقع عسكرية خلال الليل.

وقال شولتس، خلال زيارته لمدينة جوا الهندية: "لا يتعين أن يستمر هذا الوضع إلى الأبد مع ردود الفعل التصعيدية الضخمة التي تحدث الآن، بل ينبغي أن ينتهي الآن، حتى يمكن إتاحة فرصة للتطور السلمي في الشرق الأوسط".

وأضاف شولتس أن الإجراء الأهم الآن هو قبول جميع الأطراف للمقترحات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك.

ويحذر مسؤولون غربيون من توتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومشيرين إلى أن وقف إطلاق النار بات ضرورة ملحة لمنع التصعيد.