زاخاروفا: زيلينسكي أراد لشعبه العار والحرب معا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 01:38 مساءً - أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الغرب فضّل منح زيلينسكي 50 مليار دولار إضافية لإسكاته عن التهديد بالسلاح النووي، فيما هو أراد لشعبه العار والحرب معا.

وكتبت زاخاروفا على "تلغرام" اليوم السبت: "قرر زيلينسكي مجددا في بروكسل توجيه إنذار نهائي للعالم بأن تحصل أوكرانيا على عضوية "الناتو"، أو الأسلحة النووية... وبعد أسبوع فقط تخلت كييف عن تصريحاتها وصارت تنص صيغة زيلينسكي المعلنة الآن على اكتفائه باختيار "الناتو"... ولكي لا يتحدث عن الأسلحة النووية صرفوا له 50 مليار دولار.. وما الضير في ذلك.. الحبر موجود والورق موجود لتشغيل مطبعة الدولار".

كما ذكرت زاخاروفا أن وينستن تشيرتشيل كتب لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق لويد جورج عام 1938 أن من يختار بين العار والحرب ويفضل العار، سيدخل الحرب لا محالة، في إشارة لاتفاقية ميونيخ للسلام بين بريطانيا وفرنسا، وهتلر الذي غزا البلدين بعد ذلك.

وختمت: "زيلينسكي قاد شعبه الذي وثق به إلى العار والحرب معا".