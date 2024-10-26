نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تصريح لمحمد اليماحي بعد رئاسة البرلمان العربي " الأولوية القضية الفلسطينية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أحمد اليماحي، الرئيس الجديد للبرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعرب، مشددًا على أنها ستظل في مقدمة أولويات البرلمان حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

جاءت تصريحات اليماحي في كلمته عقب توليه الرئاسة بعد فوزه في الانتخابات التي جرت صباح اليوم بمقر الجامعة العربية، حيث حصل على 53 صوتًا، مقابل 8 أصوات لمنافسه، النائب الليبي عبد السلام نصية.

وخاطب اليماحي أعضاء البرلمان قائلًا إنه يعاهدهم ببذل الجهود المخلصة لتعزيز مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك وقيادة دبلوماسية برلمانية متطورة تدافع عن القضايا العربية أمام المحافل الإقليمية والدولية.

كما أكد على أهمية التعاون بين أعضاء البرلمان، معربًا عن ضرورة المشاركة في تحمل المسؤوليات الكبيرة لتلبية تطلعات الشعب العربي في ظل التحديات الحالية.

شدد اليماحي على أن المرحلة الجديدة من عمل البرلمان ستتسم بالتعاون والانفتاح على جميع الآراء التي تخدم مصالح الشعب العربي، مؤكدًا على أهمية الحوار البناء لتجاوز الاختلافات.

ووجه اليماحي الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بالدعم الذي يقدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأبناء الدولة في مختلف المحافل. كما شكر رئيس البرلمان العربي السابق عادل عبد الرحمن العسومي ولنواب البرلمان، معتبرًا الثقة التي منحوه إياها أرفع وسام على صدره.

اختتم اليماحي كلمته بالشكر لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة مقر البرلمان العربي، وفتح الباب لإجراء انتخابات نواب الرئيس، حيث تم الإعلان عن أسماء المرشحين من عدة دول عربية.