نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليماحي يفوز برئاسة البرلمان العربي خلفا لعبد الرحمن العسومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز النائب الإماراتي محمد أحمد اليماحي برئاسة البرلمان العربي لمدة عامين، حيث حصل على 53 صوتًا مقابل 8 أصوات لمنافسه النائب الليبي الدكتور عبد السلام نصية.

وجرت الانتخابات خلال جلسة إجرائية اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة النائب يسري المعازي، الذي يعتبر أكبر الأعضاء سنًا. وبعد إعلان النتائج، تولى اليماحي رئاسة المجلس خلفًا لعادل عبد الرحمن العسومي، الذي شغل المنصب لولايتين متتاليتين.

شارك في الانتخابات 63 نائبًا من أصل 88 عضوًا في البرلمان العربي، وسجلت 61 صوتًا صحيحًا وصوتان باطلان. محمد اليماحي هو عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات ونائب رئيس البرلمان العربي.

ستتبع انتخابات رئاسة البرلمان انتخابات نواب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم.