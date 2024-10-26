نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي لبدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت صباح اليوم السبت، أعمال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ترأس الجلسة النائب يسري مغاوري، عضو البرلمان عن مجلس النواب المصري، باعتباره أكبر الأعضاء سنًا.

تشهد الجلسة الإجرائية انتخاب رئيس البرلمان العربي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.

يتنافس على منصب رئيس البرلمان العربي مرشحان: محمد أحمد اليماحي، نائب رئيس البرلمان العربي وعضو الشعبة البرلمانية الإماراتية، وعبد السلام نصية، عضو البرلمان العربي وممثل مجلس النواب الليبي. يأتي هذا في إطار انتقال السلطة من النائب السابق عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس المجلس المنتهية ولايته.