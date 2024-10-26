نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول أمريكي: الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في أنحاء إيران وصممت لتكون فعالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل نفذت ضربات عسكرية ضد أهداف في إيران، ردًا على هجوم إيراني سابق استهدف إسرائيل.

وبحسب التقارير، فقد استهدفت الضربات الإسرائيلية مواقع عسكرية في جميع أنحاء إيران، بهدف إظهار قدرة إسرائيل على الرد داخل الأراضي الإيرانية.

من جانبها، فعلت إيران دفاعاتها الجوية في عدة مدن، وأعلنت عدم وقوع أضرار كبيرة جراء الهجوم. كما استؤنفت الرحلات الجوية في إيران بعد تعليقها مؤقتًا عقب الهجوم.